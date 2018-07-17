В Ираке за десять дней демонстраций пострадали более 260 полицейских

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 260 полицейских пострадали за десять дней массовых акций протеста в Ираке, сообщил во вторник информационный центр иракских сил безопасности.

"Пострадали 262 человека в рядах сил безопасности в ходе протестов. Призываем сынов нашего народа сообщать об агрессорах", — заявил на пресс-конференции в Багдаде официальный представитель центра полковник Яхья Расул. Трансляцию вел телеканал "Аль-Джазира".

Акции протеста на юге Ирака начались около недели назад с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Сейчас протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар, Басра и Бабиль. Демонстрантов и их "законные требования" поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.

Как раннее сообщило государственное телевидение Ирака со ссылкой на свои источники, армейские части страны приведены в состояние повышенной боеготовности на случай обострения ситуации.

Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.