Испания опередила Италию по числу мигрантов, прибывших в этом году по морю

МАДРИД, 17 июл – РИА Новости. Испания впервые за последние годы опередила Италию по числу мигрантов, прибывших через Средиземное море, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.
Еще 14 тысяч 678 через Средиземное море из Турции прибыли в Грецию.
С начала года по пути в Испанию погибли 294 человека, 1 тысяча 004 по пути в Италию, 45 – в Грецию и на Кипр.
В последние месяцы миграционные потоки в Европу через Средиземное море изменились – из-за жесткой позиции Италии в отношении мигрантов, они все чаще предпочитают пересекать море в западной точке.
В прошлом году за этот же период в Испанию через море добрались 6 тысяч 513 человек.
Однако общее число мигрантов, пересекающих море, чтобы добраться до Европы (Испания, Италия, Греция, Мальта), сократилось вдвое. С 1 января по 15 июля 2017 года – 109 тысяч 746 человек, за этот же период текущего года – 50 тысяч 872. С начала 2016 года по середину июля – 241 тысяч 885 человек.