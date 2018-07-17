Испания опередила Италию по числу мигрантов, прибывших в этом году по морю

МАДРИД, 17 июл – РИА Новости. Испания впервые за последние годы опередила Италию по числу мигрантов, прибывших через Средиземное море, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.

С 1 января по 15 июля в Испанию прибыли через Средиземное море из Алжира и Марокко 18 тысяч 016 человек, в Италию из Ливии – 17 тысяч 827, говорится в докладе организации, опубликованном во вторник.

Еще 14 тысяч 678 через Средиземное море из Турции прибыли в Грецию.

С начала года по пути в Испанию погибли 294 человека, 1 тысяча 004 по пути в Италию, 45 – в Грецию и на Кипр.

В последние месяцы миграционные потоки в Европу через Средиземное море изменились – из-за жесткой позиции Италии в отношении мигрантов, они все чаще предпочитают пересекать море в западной точке.

В прошлом году за этот же период в Испанию через море добрались 6 тысяч 513 человек.

Однако общее число мигрантов, пересекающих море, чтобы добраться до Европы (Испания, Италия, Греция, Мальта), сократилось вдвое. С 1 января по 15 июля 2017 года – 109 тысяч 746 человек, за этот же период текущего года – 50 тысяч 872. С начала 2016 года по середину июля – 241 тысяч 885 человек.