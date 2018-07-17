Лавров обсудил с коллегой из ЮАР подготовку к саммиту БРИКС

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министры иностранных дел России и ЮАР Сергей Лавров и Линдиве Сисулу обсудили по телефону подготовку к саммиту БРИКС, который пойдет в Йоханнесбурге в конце июля, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Особое внимание было уделено вопросам подготовки саммита БРИКС в Йоханнесбурге 25-27 июля 2018 года. С российской стороны выражена поддержка приоритетов южноафриканского председательства в объединении", — говорится заявлении ведомства.

В МИД РФ отметили, что стороны также подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении политического диалога и наращивании взаимодействия для укрепления стратегического партнерства между Россией и Южно-Африканской Республикой.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин 26-27 июля посетит ЮАР для участия в саммите БРИКС.

БРИКС — неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — основано в июне 2006 года.