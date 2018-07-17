Виктория Скрипаль рассказала о состоянии пострадавшей в Солсбери сестры

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Виктория Скрипаль заявила, что в начале июля смогла связаться с пострадавшей в Солсбери двоюродной сестрой Юлией.

По словам Виктории, она поговорила с родственницей по телефону, но не уточнила, кто кому позвонил.

"У меня не было связи с Сергеем Викторовичем (Скрипалем. — Прим. ред.). Она (Юлия. – Прим. ред.) мне сказала, что она сейчас долечивается и занимается здоровьем папы. Все, что она сказала", — сообщила Скрипаль РИА Новости.

Она добавила, что это был единственный разговор с сестрой за последнее время. Юлия "не считает нужным" звонить или отвечать на письма.

"Но я знаю, что она их видела", — уточнила Виктория Скрипаль, отметив, что ей хотелось бы поддерживать связь с родственниками и знать, как здоровье дяди.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.