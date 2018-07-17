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WP: Трамп отказался от жесткого подхода на переговорах с Путиным‍

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Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (252)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал следовать советам сотрудников администрации, которые рекомендовали ему занять более жесткую позицию на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Западные журналисты заметили, как Трамп подмигнул Путину

По информации собеседников издания, перед встречей сотрудники администрации предоставили Трампу объемные информационные материалы, которые позволили бы президенту Соединенных Штатов вести "жесткий" диалог с Путиным. Тем не менее, Трамп проигнорировал большинство из рекомендаций. Как пишет газета, поведение американского лидера "очень сильно противоречило плану".

Один из источников издания сообщил, что советники рассматривали вопросы принадлежности Крыма и так называемого "вмешательства" России в выборы США, но Трамп вел переговоры по своему усмотрению.

Кроме того, газета пишет, что советник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео призывали главу Белого дома смотреть на Путина "через более негативную призму".

Лимузин проекта Кортеж во время встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Вантаа в Хельсинки. 16 июля 2018
© REUTERS / Lehtikuva/Roni Rekomaa
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина

По информации госслужащих Белого дома, Трамп был недоволен, что перед саммитом против 12 россиян выдвинули обвинения в причастности к вменяемому России "вмешательству" в американские выборы. Президент США посчитал, что это может навредить ему с политической точки зрения.

Однако другой источник из Белого дома рассказал газете другую информацию — он утверждает, что президент США поддержал это решение, так как мог обсудить обвинения против российских граждан лично с Путиным.

Обвинения в адрес россиян

Ранее замгенпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что Минюст в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на разведку. Розенстайн утверждает, что следствие установило причастность обвиняемых к хакерским атакам. При этом выводов о том, повлияли ли их действия на результат президентских выборов в США, в документах минюста нет.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трамп: мы с Путиным пришли к важным выводам

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Москвой опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Президент США называет подобные обвинения "охотой на ведьм". При этом доказательств какого-либо "влияния" России на избирательный процесстак и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Глава российского МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Болтон также заявил, что получил заверения от Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

Актер Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с "вареной макарониной"

Кроме того, год назад команда ветеранов американской разведки VIPS провела собственное расследование дела о якобы вмешательстве в выборы президента США "русских хакеров". Использовав раскрытую информацию из базы данных, якобы появившейся на серверах Национального комитета Демократической партии, экс-разведчики пришли к выводу, что серверы не подвергались хакерской атаке извне.Речь может идти о внутренней утечке. В связи с этим, бывший высокопоставленный сотрудник АНБ Уильям Бинни призвал американское разведывательное сообщество немедленно обнародовать все доказательства, использованные для составления заключения о возможной "причастности" России к атаке на сервера.

Встреча двух лидеров

Жилые кварталы в Алуште. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Аксенов увидел во встрече Путина и Трампа первый шаг к признанию Крыма
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла накануне в Хельсинки. Главы государств сначала на 40 минут дольше запланированного беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и ответили на вопросы СМИ. По итогам переговоров они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

В ходе встречи Путин предложил американским следователям сделать запросы в Мосвку на допрос 12 предполагаемых российских "разведчиков", а также "приехать в Россию для опроса".

Трамп назвал эту инициативу "прекрасным предложением".

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