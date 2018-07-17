WP: Трамп отказался от жесткого подхода на переговорах с Путиным‍

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал следовать советам сотрудников администрации, которые рекомендовали ему занять более жесткую позицию на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По информации собеседников издания, перед встречей сотрудники администрации предоставили Трампу объемные информационные материалы, которые позволили бы президенту Соединенных Штатов вести "жесткий" диалог с Путиным. Тем не менее, Трамп проигнорировал большинство из рекомендаций. Как пишет газета, поведение американского лидера "очень сильно противоречило плану".

Один из источников издания сообщил, что советники рассматривали вопросы принадлежности Крыма и так называемого "вмешательства" России в выборы США, но Трамп вел переговоры по своему усмотрению.

Кроме того, газета пишет, что советник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео призывали главу Белого дома смотреть на Путина "через более негативную призму".

По информации госслужащих Белого дома, Трамп был недоволен, что перед саммитом против 12 россиян выдвинули обвинения в причастности к вменяемому России "вмешательству" в американские выборы. Президент США посчитал, что это может навредить ему с политической точки зрения.

Однако другой источник из Белого дома рассказал газете другую информацию — он утверждает, что президент США поддержал это решение, так как мог обсудить обвинения против российских граждан лично с Путиным.

Обвинения в адрес россиян

Ранее замгенпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что Минюст в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на разведку. Розенстайн утверждает, что следствие установило причастность обвиняемых к хакерским атакам. При этом выводов о том, повлияли ли их действия на результат президентских выборов в США, в документах минюста нет.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Москвой опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Президент США называет подобные обвинения "охотой на ведьм". При этом доказательств какого-либо "влияния" России на избирательный процесстак и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Глава российского МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Болтон также заявил, что получил заверения от Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

Кроме того, год назад команда ветеранов американской разведки VIPS провела собственное расследование дела о якобы вмешательстве в выборы президента США "русских хакеров". Использовав раскрытую информацию из базы данных, якобы появившейся на серверах Национального комитета Демократической партии, экс-разведчики пришли к выводу, что серверы не подвергались хакерской атаке извне.Речь может идти о внутренней утечке. В связи с этим, бывший высокопоставленный сотрудник АНБ Уильям Бинни призвал американское разведывательное сообщество немедленно обнародовать все доказательства, использованные для составления заключения о возможной "причастности" России к атаке на сервера.

Встреча двух лидеров

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла накануне в Хельсинки. Главы государств сначала на 40 минут дольше запланированного беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и ответили на вопросы СМИ. По итогам переговоров они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

В ходе встречи Путин предложил американским следователям сделать запросы в Мосвку на допрос 12 предполагаемых российских "разведчиков", а также "приехать в Россию для опроса".

Трамп назвал эту инициативу "прекрасным предложением".