Источник сообщил об аресте подозреваемых в организации беспорядков в Гяндже

БАКУ, 17 июл – РИА Новости. Арестованы еще четверо подозреваемых в планировании и организации беспорядков в Гяндже, на западе Азербайджана, где произошло вооруженное нападение на главу города и были убиты два офицера полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах страны.

Ранее МВД Азербайджана сообщило, что полиция пресекла несанкционированный митинг в городе Гянджа, около 40 человек были задержаны, во время стычки погибли двое полицейских. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

"В связи с событиями в Гяндже 16 июля были арестованы еще четыре человека — Джейхун Гурбанов, Вугар Аллахвердиев, Ульви Гасанов и Алим Юсифов. Арестованные подозреваются в планировании и организации в Гяндже теракта и беспорядков", — сообщил источник.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте событий. Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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