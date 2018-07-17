Источник сообщил об аресте подозреваемых в организации беспорядков в Гяндже

БАКУ, 17 июл – РИА Новости. Арестованы еще четверо подозреваемых в планировании и организации беспорядков в Гяндже, на западе Азербайджана, где произошло вооруженное нападение на главу города и были убиты два офицера полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах страны.
"В связи с событиями в Гяндже 16 июля были арестованы еще четыре человека — Джейхун Гурбанов, Вугар Аллахвердиев, Ульви Гасанов и Алим Юсифов. Арестованные подозреваются в планировании и организации в Гяндже теракта и беспорядков", — сообщил источник.
Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте событий. Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Все новости Азербайджана читайте на сайте Sputnik Азербайджан >>