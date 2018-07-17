РИГА, 17 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов раскритиковал намерение министерства обороны балтийской республики добиваться увеличения военного бюджета.

В ходе саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп поднял вопрос не только о достижении членами альянса согласованного уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но установил новый барьер — 4%. Сам президент США ранее заявлял, что страны НАТО должны немедленно начать тратить на оборону 2% от своего ВВП. Латвия является членом НАТО с 2004 года и тратит на оборону 2% от ВВП. Минобороны балтийской республики считает, что в ближайшее время бюджет может быть увеличен.

"Когда латвийские министры говорят о необходимости наращивания военных расходов уже даже выше выстраданных 2 % от ВВП, это значит, что они мечтают под прикрытием глобального шума от инициатив Трампа разжиться еще сотней-другой миллионов евро, которые, без гражданского контроля, будут потрачены на коррупционные схемы. Латвийский военный бюджет имеет очень далекое отношение к безопасности государства, ибо эту безопасность обеспечивает мировая геополитика и региональная дипломатия", — заявил Митрофанов.

По его словам, увеличение военного бюджета вызывает много вопросов.

"Военный бюджет Латвии — это источник для финансирования сомнительных сделок по покупке "металлолома" — устаревшей техники на Западе. Очевидно, не без откатов и отмыва денег чиновниками, имеющими отношение к закупкам. В идеале военные подряды надо размещать и контролировать централизовано на уровне НАТО или вооруженных сил ЕС", — сказал Митрофанов.

На саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до требуемого уровня. Однако, по оценке НАТО от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее 2% от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша. Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.