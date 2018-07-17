В Израиле заявили, что палестинцы пытались устроить пожар с помощью птицы

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл — РИА Новости. Палестинцы попытались спровоцировать пожар на юге Израиля, послав из сектора Газа птицу с воспламеняющимся устройством, которое было привязано к ее лапам, сообщило природоохранное управление страны.

Пустельга, разновидность сокола, разнообразила арсенал поджигателей, которые обычно используют в тех же целях воздушные змеи или шары с гелием.

"Пустельгу обыкновенную, к лапам которой был прикреплен провод с горючим веществом, вчера нашли висящей на дереве сотрудники Израильского управления охраны природы и парков к западу от ручья Бесор, недалеко от сектора Газа", — сказано в пресс-релизе.

"Это исключительное событие стало первым случаем использования животного для того, чтобы вызвать пожар", — констатирует управление.

Новая угроза в виде воздушных шаров и змеев с привязанными к ним горючими или взрывчатыми веществами появилась с началом многотысячных палестинских протестов, которые с конца марта идут вдоль границ сектора Газа с Израилем. Несмотря на свою примитивность, приспособления палестинцев причинили ущерб на миллионы долларов, спалив тысячи гектаров сельскохозяйственных и лесных площадей.

Израильтяне приспособили для перехвата палестинских летательных аппаратов собственные беспилотники, регулярно открывают огонь по районам их запуска и все чаще бомбят различные объекты военизированного крыла ХАМАС — правящего в анклаве движения, на которое они возлагают ответственность за новую разновидность террора.