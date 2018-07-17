Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович (на экране монитора) во время видеотрансляции на экране монитора в Святошинском районном суде Киева. Архивное фото

Бывший президент Украины Виктор Янукович (на экране монитора) во время видеотрансляции на экране монитора в Святошинском районном суде Киева. Архивное фото

КИЕВ, 17 июл — РИА Новость. Оболонский районный суд Киева объявил до 30 июля, первого дня прений сторон, перерыв в рассмотрении дела экс-президента Украины Виктора Януковича.

Суд ранее прервал стадию прений сторон и вернулся к допросу свидетелей по ходатайству адвокатов Януковича. Прения сторон назначены на 30 и 31 июля, также назначена резервная дата — 1 августа. На заседании во вторник суд принял решение прервать допрос свидетелей и вернуться к стадии прений.

"Судебные прения состоятся 30 июля в 10.00. Всего наилучшего", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

При этом судья предупредил адвокатов, что в случае, если они не придут на следующее заседание, Януковичу будет назначен государственный адвокат. "Суд понимает, что никто лучше вас (адвокатов, которые принимают участие в рассмотрении дела – ред.) не защитит Януковича", — сказал судья.

Он также сообщил, что во время прений сторон первой будет выступать сторона обвинения.