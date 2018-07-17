Число жертв крушения вертолета в Южной Корее возросло до пяти человек

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Число жертв крушения вертолета на военно-морской базе близ южнокорейского города Пхохан, по уточненным данным, достигло пяти человек, передает агентство Ренхап.

Еще один член экипажа пострадал, он был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что при крушении воздушного судна погибли три человека.

По данным военных, инцидент произошел с транспортным вертолетом-амфибией MUH-1 Marineon во время выполнения тренировочного полета примерно в 17.00 по местному времени (11.00 мск). Вертолет упал на взлетно-посадочную полосу с высоты около 10 метров.

Причины крушения пока не установлены, сформирована следственная группа.