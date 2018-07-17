Таиланд приступил к созданию собственной малой субмарины

БАНГКОК, 17 июл – РИА Новости. Таиланд приступил к созданию проекта собственной малой подводной лодки водоизмещением до 300 тонн, рассчитанной на экипаж из 10 человек, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на главного разработчика проекта.
Капитан Чантхарапрапа сообщил газете, что подготовительные работы по проекту начались еще в октябре прошлого года, задолго до выделения бюджета, когда премьер впервые предложил идею создания собственной таиландской дизельной субмарины малого класса. В работе участвуют инженеры-проектировщики таиландских ВМС, получившие кораблестроительное образование в Европе, прежде всего – в Великобритании. Готовая субмарина должна будет проходить испытания в течение трех лет, после чего, ориентировочно в 2025 году, она может быть принята на вооружение, сообщил главный разработчик проекта, слова которого цитирует издание.
Таиланд, сохранявший независимость в течение всего колониального периода, когда соседние страны входили в состав британской и французской колониальных империй, был второй страной в Азии после Японии, имевшей собственный подводный флот. Несколько субмарин были построены в Японии по таиландским заказам перед Второй мировой войной, еще несколько трофейных японских субмарин Таиланд получил от союзных держав после окончания войны.
После неудачной попытки военного переворота, предпринятой старшими офицерами ВМС Таиланда в 1951 году, результатом которой стали двухдневные бои между моряками и подразделениями сухопутных войск на улицах Бангкока, основные силы ВМС были передислоцированы из столицы и устья реки Чаопрайя на вновь построенную военно-морскую базу Саттахип в провинции Чонбури, почти в 200 киломаетрах от Бангкока, а единственная таиландская дивизия подводных лодок была расформирована. Все состоявшие в ней субмарины были разрезаны и проданы на металлолом.
Из соседних с Таиландом стран Юго-Восточной Азии действующий подводный флот в настоящее время имеют Вьетнам, Индонезия и Малайзия.