Палестинец погиб от ранений после столкновений с израильскими военными

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 17 июл — РИА Новости. Молодой палестинец скончался от ранений, полученных два месяца назад в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Согласно официальному подсчету, он стал 142-м погибшим за время проведения протестных акций, которые идут с 30 марта под общим названием "Великий марш возвращения".

"В больнице Иерусалима скончался 20-летний палестинец, получивший тяжелые ранения 14 мая на востоке города Газы", — сказал аль-Кидра журналистам.

На 14 мая, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США, пришлось больше половины жертв "Великого марша возвращения".

Израильтяне отвергают обвинения в "непропорциональном" применении силы против палестинских демонстрантов и призывы к международному расследованию кровопролития. В Иерусалиме настаивают, что военные действуют в рамках закона и используют оружие, чтобы не допустить прорыва через границу многотысячных толп, нацеленных "на убийства и теракты".