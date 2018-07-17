БРЮССЕЛЬ, 17 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является хорошей новостью не только для всего мира, но и для Европы, считает депутат федерального парламента Бельгии от партии "Фламандский интерес" Филип Девинтер.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась накануне в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

"Я очень рад тому, что отношения между президентами США и России стали лучше. Это хорошая новость не только для всего мира, но и для Европы. Лично я считаю, что Россия должна быть союзником для нас, европейцев, и нам следует как можно скорее отменить санкции против России, поскольку они наносят вред европейской экономике", — сказал парламентарий РИА Новости во вторник.

По его словам, из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 миллиарда евро, "поскольку не могут поставлять в Россию фрукты, овощи, компьютерные технологии, а также стрелковое оружие и военное снаряжение".