Украинский Днепр рискует остаться без воды

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Украинский город Днепр может в четверг остаться без водоснабжения из-за отсутствия жидкого хлора для очистки воды, заявила во вторник сотрудник предприятия "Аульский водовод" Елена Шабельник.

Ранее обеспечивающее питьевой водой регион предприятие "Аульский водовод" сообщило, что во вторник Днепр и другие города области могут остаться без воды из-за нехватки запасов хлора. При этом мэр Днепра Борис Филатов заверил, что перебоев с поставками воды в городе не будет.

"Сегодня (во вторник) водоснабжение прекращать не будут. С Аульской хлорпереливной станции к нам выехала машина и обеспечила нас пятью тоннами хлора, которых нам хватит на полтора дня", — заявила Шабельник сайту "Общественное радио".

Ранее "Киевводоканал" сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с прекращением работы завода "ДнепрАзот", который производит жидкий хлор. В минувшую пятницу премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство решило вопрос с поставками хлора для обеззараживания питьевой воды.