У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник у побережья Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 07.02 по времени UTC (10.02 мск) в 122 километрах к юго-востоку от города Лата. Очаг подземных толчков залегал на глубине 59,8 километра.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Через Соломоновы острова проходит тихоокеанский "огненный пояс" — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.

Именно в "огненном поясе" находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходят 90% всех землетрясений на Земле.