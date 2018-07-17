БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. ЕС и Япония договорились о создании крупнейшего в мире единого пространства для защищенной передачи данных, признав эквивалентный уровень своих систем безопасности, сообщила во вторник Еврокомиссия.

"Данные являются топливом глобальной экономики, и это соглашение позволит безопасно перемещать данные на благо как наших граждан, так и наших экономик. В то же время мы подтверждаем нашу приверженность общим ценностям, касающимся защиты персональных данных", — заявила еврокомиссар по вопросам правосудия и потребителей Вера Юрова, слова которой приводятся в сообщении.

Соглашение о взаимном признании систем защиты позволит создать крупнейшую в мире зону безопасной передачи данных. Европейские компании получат выгоду от беспрепятственной передачи данных, а также от привилегированного доступа к 127 миллионам японских потребителей, отметили в ЕК. Помимо обмена данных в коммерческих целях, соглашение охватывает взаимодействие между правоохранительными органами.

Ранее ЕК признала эквивалентным уровень защиты данных с Андоррой, Аргентиной, Израилем, Новой Зеландией и Швейцарией. При этом решения по Канаде и США применяются частично из-за особенностей законодательства этих стран.