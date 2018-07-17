Франция не планирует симметрично отвечать на закрытие торгпредства в России

МУРМАНСК, 17 июл – РИА Новости. Франция не планирует симметрично отвечать России на закрытие торгового представительства в Москве, обе страны заинтересованы в продолжении торговли, заявила журналистам посол Франции в России Сильви Берманн во время поездки в Мурманск во вторник.

Накануне посольство Франции сообщило о решении закрыть с понедельника представительство по торговле и инвестициям, обеспечивающее деятельность Business France в России, поскольку "Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства".

"Такая задача не стоит, мы просто приняли такое решение о закрытии. Тем не менее, оба президента — и (Франции Эммануэль) Макрон, и (России Владимир) Путин — за продолжение торговли, за продолжение отношений", — сказала Берманн, отвечая на вопрос, может ли Франция принять симметричные меры.

Закрытие торгпредства, по ее словам связано с тем, что "российские власти считают, что эта деятельность незаконна".

Ранее посольство Франции сообщило, что решение о закрытии службы, обеспечивающей деятельность Business France в России, было принято в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в РФ. По французскому законодательству, это бюро является неотъемлемой частью дипломатической структуры.