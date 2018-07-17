В Италии арестовали более 30 представителей цыганского преступного клана

РИМ, 17 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры во вторник сообщили об аресте 31 предполагаемого представителя влиятельного преступного клана Казамоника, еще шестеро объявлены в розыск.

Они обвиняются в контрабанде наркотиков, вымогательствах и ростовщичестве, совершенных "мафиозным методом", который в итальянском уголовном праве является отягчающим обстоятельством. В связи с нынешней операцией итальянские СМИ отмечают, что этот метод впервые применен для вынесения обвинения влиятельному цыганскому клану, действующему в столичной области Лацио.

Аресты произведены в итальянской столице, а также в южных провинциях Козенца и Реджо-ди-Калабрия. В числе арестованных один из боссов клана Джузеппе Казамоника, год назад вышедший из тюрьмы, где отбывал срок за наркотики. Его называют одним из четырех криминальных "царей" Рима.

Мафиозный клан Казамоника с 1970-х годов полностью контролирует всю криминальную деятельность в юго-восточных районах Рима. Позднее в зону его влияния вошла вся зона так называемых "римских замков", а также приморское побережье близ итальянской столицы. Вначале члены клана промышляли в основном торговлей наркотиками и рэкетом, но потом переключились на отмывание денег, сколотив на этом капитал в размере нескольких сотен миллионов евро.

В августе 2015 года в Риме с необычайной помпой состоялись похороны 65-летнего мафиози Витторио Казамоники. Траурная церемония состоялась в римской церкви Сан Джованни Боско, куда гроб с телом покойного мафиози был доставлен на старинной карете, запряженной шестеркой лошадей с черными плюмажами. Туда же под звуки музыки из знаменитого фильма "Крестный отец" подъехала колонна лимузинов с траурными венками на крышах, из окон которых на улицу летели красные розы. Сам храм по случаю похорон был украшен изображениями босса в белом костюме с надписью "Витторио Казамоника — царь Рима". Кроме того, над главным входом в церковь был укреплен транспарант "Ты завоевал Рим, теперь ты завоюешь рай". Гроб был внесен в храм под бурные аплодисменты сотен собравшихся, а вынесен из него под мелодию из другой культовой картины "2001 год: Космическая одиссея". Затем на черном роллс-ройсе Казамоника отправился в последний путь. Торжественные проводы босса столичной мафии в лучших традициях современных шоу завершились дождем из алых лепестков, которые разбрасывались с вертолета.