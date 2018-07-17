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У МАГАТЭ нет проблем с доступом на ядерные объекты Ирана, уверен Ульянов

(обновлено: 11:01 17.07.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фотоБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. МАГАТЭ не испытывает никаких проблем с доступом на объекты в Иране и не нуждается в расширении своего мандата, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Тегеран. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран может выйти из СВПД в ближайшие недели
В сентябре 2017 года постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон настаивает на проверках военных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео в конце мая выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после выхода Вашингтона из ядерной сделки. В частности, он заявил, что Иран должен предоставить МАГАТЭ беспрецедентный допуск на все объекты на всей территории страны.

"Никаких проблем с доступом МАГАТЭ в Иране не испытывает", — сказал Ульянов.

По его словам, в рамках заключенного Ираном с МАГАТЭ и осуществляемого на временной основе дополнительного протокола к соглашению о всеобъемлющих гарантиях у агентства есть возможность осуществлять проверки на любых интересующих его объектах в ИРИ. "Это не означает, что Иран или любая другая страна, заключившая с МАГАТЭ доппротокол, превращается в проходной двор", — подчеркнул он.

Михаил Ульянов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Ульянов: Москва не сомневается, что Иран будет исполнять договор по СВПД
Как пояснил постпред, для того, чтобы запросить доступ на тот или иной объект, агентству нужны веские основания, при этом параметры доступа отрабатываются во взаимодействии с принимающей стороной.

"За время реализации СВПД в этом плане между МАГАТЭ и Ираном наработан определенный опыт, сложились эффективные каналы взаимодействия. Агентство регулярно запрашивается на различные объекты в Иране помимо тех, что относятся непосредственно к ядерному топливному циклу", — заявил Ульянов.

"Что касается проверочного мандата МАГАТЭ в Иране, то он задан соглашением о всеобъемлющих гарантиях, дополнительным протоколом, а также решением совета управляющих МАГАТЭ от 15 декабря 2015 года. Этот мандат остается неизменным. И, насколько нам известно, никаких новых решений совета управляющих на этот счет не планируется", — подчеркнул постпред.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.

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