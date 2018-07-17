У МАГАТЭ нет проблем с доступом на ядерные объекты Ирана, уверен Ульянов

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. МАГАТЭ не испытывает никаких проблем с доступом на объекты в Иране и не нуждается в расширении своего мандата, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В сентябре 2017 года постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон настаивает на проверках военных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео в конце мая выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после выхода Вашингтона из ядерной сделки. В частности, он заявил, что Иран должен предоставить МАГАТЭ беспрецедентный допуск на все объекты на всей территории страны.

"Никаких проблем с доступом МАГАТЭ в Иране не испытывает", — сказал Ульянов.

По его словам, в рамках заключенного Ираном с МАГАТЭ и осуществляемого на временной основе дополнительного протокола к соглашению о всеобъемлющих гарантиях у агентства есть возможность осуществлять проверки на любых интересующих его объектах в ИРИ. "Это не означает, что Иран или любая другая страна, заключившая с МАГАТЭ доппротокол, превращается в проходной двор", — подчеркнул он.

Как пояснил постпред, для того, чтобы запросить доступ на тот или иной объект, агентству нужны веские основания, при этом параметры доступа отрабатываются во взаимодействии с принимающей стороной.

"За время реализации СВПД в этом плане между МАГАТЭ и Ираном наработан определенный опыт, сложились эффективные каналы взаимодействия. Агентство регулярно запрашивается на различные объекты в Иране помимо тех, что относятся непосредственно к ядерному топливному циклу", — заявил Ульянов.

"Что касается проверочного мандата МАГАТЭ в Иране, то он задан соглашением о всеобъемлющих гарантиях, дополнительным протоколом, а также решением совета управляющих МАГАТЭ от 15 декабря 2015 года. Этот мандат остается неизменным. И, насколько нам известно, никаких новых решений совета управляющих на этот счет не планируется", — подчеркнул постпред.

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