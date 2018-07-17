Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил во вторник рассмотрение уголовного дела экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Суд ранее прервал стадию прений сторон и вернулся к допросу свидетелей по ходатайству адвокатов Януковича. Прения сторон назначены на 30 и 31 июля, также назначена резервная дата — 1 августа. На заседании в понедельник запланирован допрос по видеоконференции свидетелей стороны защиты.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко. Он отметил, что на заседание по-прежнему не явился Янукович, а также свидетели – экс-премьер Украины Николай Азаров, бывший секретарь СНБО Андрей Клюев и другие.

Адвокат Виталий Сердюк сообщил суду, что по видеотрансляции готовы дать показания три свидетеля. "Сейчас с адвокатом находятся на прямой связи три свидетеля, но их почему-то не включают", — сказал он.

"Нам вчера (в понедельник — ред.) удалось пообщаться со свидетелем Лебедевым, бывшим министром обороны, и он подтвердил что готов дать показания", — сказал Сердюк и попросил суд обеспечить этот допрос.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.