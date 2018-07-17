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Ульянов: Москва не сомневается, что Иран будет исполнять договор по СВПД

(обновлено: 10:23 17.07.2018)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкМихаил Ульянов. Архивное фотоМихаил Ульянов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме сделало программу Тегерана беспрецедентно прозрачной, в Москве не сомневаются, что Иран и далее будет исполнять свои обязательства в рамках СВПД, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Тегеран. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран может выйти из СВПД в ближайшие недели
По словам постпреда, на сегодняшний день Иран является наиболее проверяемой со стороны МАГАТЭ страной. На его долю приходится больше половины всех проверок по линии МАГАТЭ, уточнил дипломат.

"В результате заключения СВПД иранской ядерной программе была придана беспрецедентная прозрачность, которой не могут похвастаться многие западные страны. Все, что имеет хотя бы мало-мальски отношение к ядерной деятельности в ИРИ, находится под постоянным, фактически круглосуточным контролем инспекторов", — сказал Ульянов.

"В условиях устойчивой реализации СВПД у нас нет никаких сомнений, что иранская сторона сумеет сдержать данное слово. Остальным же стоит подумать над тем, как обеспечить долгосрочную устойчивость ядерной сделки", — подчеркнул он.

Постпред напомнил, что в основу всеобъемлющих договоренностей 2015 года был положен принцип, согласно которому право Ирана развивать мирный атом во всех его аспектах никем не ставится под сомнение при том условии, что эта деятельность будет находиться под контролем МАГАТЭ.

Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
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"Иран свои обязательства по СВПД выполняет неукоснительно. При этом стоит отметить, что ядерные разделы СВПД скроены из двух частей – юридических обязательств, вытекающих из соглашения с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, и временных ограничений на мирную ядерную деятельность, которые Иран принял на себя добровольно. К последним относится количество центрифуг", — заявил Ульянов, отвечая на вопрос о том, как в Москве оценивают заявления Тегерана о том, что он быстро сможет нарастить количество центрифуг до уровня, который был до заключения СВПД.

"Дело не в количестве центрифуг, а в том, что Иран демонстрирует приверженность выполнению своих обязательств. Раз за разом это подтверждается в докладах директора МАГАТЭ, это подтверждают нам в рабочем порядке и сотрудники агентства, которые занимаются этим вопросом. Ни малейших отклонений от своих обязательств Тегеран не допускает", — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.

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