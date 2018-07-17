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Крымский общественник готов обсудить с Трампом статус полуострова

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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фотоВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские общественники готовы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы объяснить ему законность крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией, заявил член Общественной палаты России от Крыма, председатель болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трамп заявил, что ему не нравится ситуация вокруг Крыма
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Хельсинки в понедельник заявил, что Трамп считает незаконным присоединение Крыма к России, но российская сторона полагает иначе, и для нее этот вопрос закрыт.

"Уверен, что у президента США достаточно информации, чтобы признать Крым частью Российской Федерации, но было бы неплохо, если бы была организована встреча. Представители крымской общественности найдут что сказать главе Соединенных Штатов Америки. Мы готовы объяснить, что референдум – это свободное волеизъявление крымчан, которое прошло согласно всем положениям без какого-либо давления или уговоров. Референдум стал результатом желания крымчан жить в составе России. Это наш главный аргумент", — сказал РИА Новости Абажер.

По его словам, в принадлежности Крыма, как части российской территории, поставлена окончательная точка.

"Над Крымом развевается российский флаг, это территория РФ, и в этом вопросе поставлена точка. Уверен, что придет тот день, когда мировое сообщество признает Крым в составе Российской Федерации. Я в этом не сомневаюсь. Недалек тот час, когда будут признаны ошибочными сегодняшние действия со стороны властей западных стран по отношению к России и Крыму", — сказал Абажер.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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