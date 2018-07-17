Избирком Британии оштрафовал Vote Leave за нарушение закона

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Избирательная комиссия Великобритании оштрафовала кампанию Vote Leave на 61 тысячу фунтов стерлингов за нарушение законов о справедливости и прозрачности выборов и референдумов, сообщается в докладе, опубликованном на официальном сайте комиссии.

"Избирательная комиссия нашла существенные доказательства необъявленной совместной работы между ведущим участником кампании за выход из ЕС Vote Leave и группой BeLeave, организовавшей кампанию. Она также обнаружила, что Vote Leave превысила законный лимит на расходы почти на 500 тысяч фунтов. Мы оштрафовали Vote Leave и Даррена Граймса и направили информацию в полицию в связи с ложными заявлениями", — сообщается в докладе.

Согласно докладу, тот факт, что обе группы работали вместе, не объявили о совместной работе и превысили лимит на расходы, является серьезным нарушением закона, призванного защитить справедливость и прозрачность выборов и референдумов.

Как сообщается в докладе, избирком оштрафовал ответственное лицо кампании Vote Leave Дэвида Алана Халсалла на 61 тысячу фунтов стерлингов. Активист Даррен Граймс, представляющий BeLeave, был оштрафован на 20 тысяч фунтов.

По данным телеканала Sky News, представитель Vote Leave заявил, что доклад избирательной комиссии содержит ряд ложных обвинений и некорректных утверждений, которые полностью неточны и не выдерживают критики.

В ноябре прошлого года избирком объявил, что открывает расследование по делу о финансировании кампании за выход из ЕС в преддверии референдума 2016 года. Незадолго до этого парламентарий-лейборист Бен Брэдшоу призвал избирком расследовать источники финансов предпринимателя Аарона Бэнкса, сделавшего крупнейшее в британской истории пожертвование — в размере 9 миллионов фунтов стерлингов — в пользу кампании за Brexit.