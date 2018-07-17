Киевский телеканал назвал Путина "президентом Украины"

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Телеканал Эспрессо допустил ошибку, опубликовав в Twitter анонс новости о встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

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Журналисты по ошибке назвали российского лидера "президентом Украины". При этом в самой статье оплошность, очевидно, была исправлена.

Пользователи соцсети сразу же заметили ошибку и указали на нее в комментариях. Некоторые предположили, что телеканалу вскоре придется объясняться из-за произошедшего с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым."Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени…" — говорится в анонсе.

Накануне Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось.

На итоговой пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки. Американский лидер также положительно оценил переговоры. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира.