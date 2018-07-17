Активисты собрали деньги, чтобы привезти в США воздушный шар в виде Трампа

Люди держат плакаты во время акции против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию на Площади Парламента в Лондоне. 13 июля 2018

Люди держат плакаты во время акции против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию на Площади Парламента в Лондоне. 13 июля 2018

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американские активисты собрали более 14 тысяч долларов, чтобы купить и привезти в США использовавшийся на протестах в Лондоне воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа в виде младенца, сообщается на сайте пожертвований GoFundMe.

Автором идеи стал активист Джим Гирван, которого вдохновил просмотр новостей о протестах в Лондоне. Как сообщается на странице GoFundMe, Гирван вместе с другими активистами согласились, что "им необходимо привезти воздушный шар "Трампа-младенца" в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси — ред.)", где Трамп летом играет в гольф.

Согласно последним данным сайта, активистам удалось собрать уже почти 14,1 тысячи долларов. Эта сумма гораздо превышает ту, которую изначально планировалось собрать — 4,5 тысячи долларов.

"Благодаря вашим щедрым пожертвованиям мы превзошли нашу цель — купить "Трампа-младенца" в Великобритании. К сожалению, американская компания, с которой мы общались, не будет делать его (воздушный шар — ред.). Все собранные средства вносятся на соответствующий счет, чтобы покрыть будущие расходы на транспортировку во время тура, рекламу, экипировку и на другие, связанные с "Трампом-младенцем" вещи. Возможно, на колыбель в виде Белого дома", — сообщается на сайте GoFundMe.

"Эти усилия — наша приверженность противостоянию Дональду Трампу любым возможным способом", — заявил Гирван телеканалу NBC . Также сообщается, что активисты планируют устроить национальный тур с воздушным шаром, который может стартовать уже в августе.

Ранее сообщалось, что активисты проекта Trump Baby собрали через краудфандинговую платформу почти 20 тысяч фунтов стерлингов на изготовление шестиметрового воздушного шара в виде Трампа. Заправляемый гелием "президент" изображен младенцем, одетым в подгузник, во рту у него соска, в руке — мобильный телефон.