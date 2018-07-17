СМИ раскритиковали Трампа за отсутствие жесткости по отношению к Путину

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проигнорировал советы сотрудников администрации относительно выстраивания более жесткой позиции на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Также Путин и Трамп пообщались с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

По данным газеты, в преддверии встречи сотрудники администрации США предоставили Трампу информационные материалы объемом в 100 страниц, направленные на выстраивание более жесткой позиции на переговорах с Путиным, но он проигнорировал большинство из них. Как заявил источник, высказывания Трампа "очень сильно противоречили плану".

По словам второго источника издания, советники рассматривали вопросы Крыма, "вмешательства" России в выборы США, но Трамп "по ходу игры принял решение" действовать по своему усмотрению.

Газета также сообщает, что, по словам чиновников из администрации, советник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео также призывали Трампа смотреть на российского президента "через более негативную призму".

Washington Post также пишет, ссылаясь на госслужащих Белого дома, что Трамп был недоволен тем, что перед встречей были выдвинуты обвинения против 12 россиян в рамках расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По его мнению, это могло навредить ему с политической точки зрения. Однако другой источник из Белого дома утверждает, что президент США поддержал это решение, так как мог обсудить обвинения российских граждан лично с Путиным.

Ранее заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах минюста нет.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.