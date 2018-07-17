Пещера в Таиланде, из которой спасли детей, закрыта для посещения

БАНГКОК, 17 июл – РИА Новости. Пещера Тхам Луанг, из которой на прошлой неделе в результате уникальной поисково-спасательной операции были спасены 12 подростков и их футбольный тренер, со вторника официально закрыта для посещения, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.

Со вторника в пещере начинаются восстановительные работы, в результате которых она будет приведена в первоначальный вид, говорится в сообщении.

За время 18-дневной спасательной операции в пещеру были доставлены километры пластиковых труб и пожарных рукавов для откачивания воды, в первых трех больших камерах пещеры было установлено оборудование, в том числе мощные электрические насосы, размещен временный командный пункт операции. Кроме того, в районе пещеры были пробурены сотни артезианских скважин для отвода грунтовых вод и предотвращения их попадания внутрь пещеры. В течение ближайших недель все оборудование будет удалено из подземных коридоров, а большинство артезианских скважин закрыто, сообщает телеканал со ссылкой на администрацию провинции Чианграй, на территории которой находится пещера.

После окончания восстановительных работ пещера будет еще некоторое время полностью недоступна для посещения, вплоть до полного естественного восстановления в ней нормальных природных процессов, говорится в сообщении.

В понедельник у входа в подземный лабиринт прошли буддийская церемония и церемония благодарения духа пещеры за спасение эвакуированных из нее 8, 9 и 10 июля школьников и их 25-летнего тренера, а также церемония дарения одежд буддийским монахам в память погибшего во время операции бывшего боевого пловца спецназа таиландских военно-морских сил старшего сержанта Самана Кунана, специальным указом короля Таиланда посмертно произведенного в капитаны третьего ранга.

На церемонии председательствовали бывший губернатор провинции Чианграй, ныне губернатор провинции Пхаяо Наронгсак Осоттханакон, руководивший спасательной операцией, сменивший его на посту губернатора Чианграя Прачон Пратсакун и духовные лидеры буддийской монашеской сангхи (общины) провинции Чианграй и соседнего с ней Шанского штата Мьянмы.

На церемонии было объявлено, что администрация провинции Чианграй направила в правительство Таиланда заявку на присвоение пещере Тхам Луанг статуса отдельного национального парка общегосударственного значения. В настоящее время пещера и близлежащая территория входят в состав заповедника Дой Нанг Нон, имеющего провинциальный статус. Повышение статуса заповедника позволит в дальнейшем превратить пещеру Тхам Луанг в оборудованный туристический объект, доступный широкой публике, а не только подготовленным эко-туристам, как было раньше. Пещера будет открыта для посещения туристами только в сухой сезон, говорится в сообщении. В пещере также планируют разместить музей спасательной операции и международный полигон для подготовки пещерных дайверов-спасателей.