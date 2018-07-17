В пекинском аэропорту "Шоуду" отменили почти 650 рейсов

ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Почти 650 рейсов отменены и еще 129 задержаны в международном аэропорту "Шоуду" в Пекине в понедельник из-за погодных условий: в китайской столице уже несколько дней не прекращаются проливные дожди с грозами.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 12.30 по местному времени (07.30 мск), 17 июля отменен вылет 364 рейсов, задержаны 113, преимущественно изменение расписания коснулось внутренних рейсов. Задерживается прибытие 16 рейсов, 279 отменены.

Рейсы российской авиакомпании "Аэрофлот" не затронуты. Отменены три рейса авиакомпании S7, которые должны были выполнять перелет из Шанхая в Пекин (S74694), из Гуанчжоу в Пекин (S74692), а также рейс из Пекина в Шанхай (S74693). Международные рейсы авиакомпании не затронуты.

Метеорологическое бюро Пекина ввело в разных районах китайской столицы синий и желтый уровни предупреждения, в связи с непогодой в понедельник по всему городу будут закрыты 133 туристических объекта, включая парки, участки Великой Китайской стены, храмовые комплексы, аттракционы под открытым небом, закрыт доступ к туристическим маршрутам.

Предупреждение будет действовать еще и в среду.