МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был очень силен на саммите в Хельсинки. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Глава Белого дома добавил, что он и Путин пришли к важным выводам.
"Мы обсудили так много вещей, включая ядерное распространение, войну и мир, экономику, Сирию, Украину. Мы обсудили очень многое", — сказал Трамп, добавив, что выводы касались в том числе и Израиля.
Ранее американский лидер назвал встречу с Путиным "хорошим началом". По его словам, Вашингтон хочет "дружбы, сотрудничества и мира" с Москвой. Он также выразил надежду на то, что встречи с российский президентом будут проходить чаще.
Саммит в Хельсинки
Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей.
Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.