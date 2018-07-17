Трамп рассказал о важных выводах по итогам встречи с Путиным‍

Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп (в центре) и его супруга Меланья во время встречи в президентском дворце в Хельсинки

Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп (в центре) и его супруга Меланья во время встречи в президентском дворце в Хельсинки

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был очень силен на саммите в Хельсинки. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Я считаю, мы потрясающе провели время", — сказал он, комментируя итоги встречи.

Глава Белого дома добавил, что он и Путин пришли к важным выводам.

"Мы обсудили так много вещей, включая ядерное распространение, войну и мир, экономику, Сирию, Украину. Мы обсудили очень многое", — сказал Трамп, добавив, что выводы касались в том числе и Израиля.

Ранее американский лидер назвал встречу с Путиным "хорошим началом". По его словам, Вашингтон хочет "дружбы, сотрудничества и мира" с Москвой. Он также выразил надежду на то, что встречи с российский президентом будут проходить чаще.

Саммит в Хельсинки

Накануне Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.