Трамп считает, что Россия обнародовала бы при наличии компромат на него

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что если бы у России был компромат на него, то он был бы уже предан огласке.

"Со всей справедливостью, я был очень успешным бизнесменом, но я был одним из многих людей… Если бы у них (РФ — ред.) что-то было, это бы уже было предано огласке", — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News заявил, что у российских спецслужб нет никакого компромата на президента США Дональда Трампа. Путин отметил, что даже не знал, что Дональд Трамп был в России, когда тот был бизнесменом.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed в январе 2017 года.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Россией" и заявлял, что и не общается с российскими властями. Трамп подчеркивал, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".