США и России нужен диалог, но у Трампа нет поддержки, считает политолог

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. США и России нужен диалог, но позиция президента Дональда Трампа мешает ему получить внутри США поддержку, необходимую для такого диалога, считает американский политолог, заместитель директора Института Кеннана в Вашингтоне Уильям Померанц.

"Я согласен, что мы должны вести диалог. Проблема с диалогом в том, что президент Трамп считает, что обе стороны виноваты. В США есть твердый консенсус, что Россия предприняла провокационные действия в Крыму, на Украине, в Сирии, на наших местных выборах, которые привели к этому кризису. Не думаю, чтобы в США был консенсус, что виноваты обе стороны", — сказал Померанц РИА Новости.

"Трампу нужен какой-то уровень сотрудничества (внутри США — ред.), поскольку сейчас он ничего не может сделать, у него даже нет власти снять санкции. Он не сможет это сделать сам, ему нужно будет попробовать убедить людей следовать за ним. Не думаю, что он привлекательно изложил свои доводы на этой пресс-конференции", — добавил Померанц.

Трамп на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США. Также Трамп заявил на пресс-конференции с Путиным, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает.

По словам Померанца, никто ничего не запомнит с этой пресс-конференции, кроме как тему "российского вмешательства".

"Президент Путин в своем заявлении описал вопросы, которые его беспокоят: Сирия, Украина, кибербезопасность, ядерное оружие и другие. Трамп говорил о необходимости улучшить отношения США и России, но не предоставил никаких деталей. Но я боюсь, что никто не вспомнит ни списка Путина, ни заявлений Трампа, поскольку все будут обсуждать вопрос о том, почему Трамп не бросил вызов президенту Путину по поводу вмешательства в выборы в США. Запомнят этот единственный вопрос", — сказал Померанц.

Кроме того, он предположил, что Трампу будет скучно налаживать сотрудничество с Россией посредством существующих механизмов, таких как межправительственные комиссии.

"Президент Путин сказал, что есть большое количество комиссий, советов и комитетов. Можно будет изучить вопросы и посмотреть, где есть общее пространство. Но президент Трамп комиссиями не занимается. Ему нужно что-то большое, сенсационное. Вот он и провел большую сенсационную пресс-конференцию", — заключил политолог.