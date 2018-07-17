РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

США и России нужен диалог, но у Трампа нет поддержки, считает политолог

Сюжет:
Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (238)
0770
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ХельсинкиВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. США и России нужен диалог, но позиция президента Дональда Трампа мешает ему получить внутри США поддержку, необходимую для такого диалога, считает американский политолог, заместитель директора Института Кеннана в Вашингтоне Уильям Померанц.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Эксперт: встреча Трампа и Путина не принесет потепления отношений

"Я согласен, что мы должны вести диалог. Проблема с диалогом в том, что президент Трамп считает, что обе стороны виноваты. В США есть твердый консенсус, что Россия предприняла провокационные действия в Крыму, на Украине, в Сирии, на наших местных выборах, которые привели к этому кризису. Не думаю, чтобы в США был консенсус, что виноваты обе стороны", — сказал Померанц РИА Новости.

"Трампу нужен какой-то уровень сотрудничества (внутри США — ред.), поскольку сейчас он ничего не может сделать, у него даже нет власти снять санкции. Он не сможет это сделать сам, ему нужно будет попробовать убедить людей следовать за ним. Не думаю, что он привлекательно изложил свои доводы на этой пресс-конференции", — добавил Померанц.

Интервью президента РФ В. Путина американскому телеканалу Fox News
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин: в ходе встречи с Трампом многое изменилось к лучшему
Трамп на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США. Также Трамп заявил на пресс-конференции с Путиным, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает.

По словам Померанца, никто ничего не запомнит с этой пресс-конференции, кроме как тему "российского вмешательства".

"Президент Путин в своем заявлении описал вопросы, которые его беспокоят: Сирия, Украина, кибербезопасность, ядерное оружие и другие. Трамп говорил о необходимости улучшить отношения США и России, но не предоставил никаких деталей. Но я боюсь, что никто не вспомнит ни списка Путина, ни заявлений Трампа, поскольку все будут обсуждать вопрос о том, почему Трамп не бросил вызов президенту Путину по поводу вмешательства в выборы в США. Запомнят этот единственный вопрос", — сказал Померанц.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Экс-советник Обамы прокомментировал встречу Путина и Трампа
Кроме того, он предположил, что Трампу будет скучно налаживать сотрудничество с Россией посредством существующих механизмов, таких как межправительственные комиссии.

"Президент Путин сказал, что есть большое количество комиссий, советов и комитетов. Можно будет изучить вопросы и посмотреть, где есть общее пространство. Но президент Трамп комиссиями не занимается. Ему нужно что-то большое, сенсационное. Вот он и провел большую сенсационную пресс-конференцию", — заключил политолог.

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч окончен
4
Франция
2
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена