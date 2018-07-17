Число жертв наводнения в Японии выросло до 222 человек

Спасатели в районе наводнения в Кумано, префектура Хиросима, Япония. 9 июля 2018 года

Спасатели в районе наводнения в Кумано, префектура Хиросима, Япония. 9 июля 2018 года

ТОКИО, 17 июл — РИА Новости. Жертвами наводнения в Японии стали 222 человека, сообщило агентство Киодо.

По подсчетам агентства, местонахождение еще 20 человек остается неизвестным, несмотря на то, что после стихийного бедствия прошло более 10 дней.

По-прежнему около четырех тысяч человек остаются в эвакуационных пунктах.

В пострадавших районах не работают магазины, нарушена работа водопровода. При эвакуационных пунктах открыты точки выдачи гуманитарной помощи. Открыт также и прием волонтеров.

В первую неделю июля ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.