Трамп: мы с Путиным мы пришли к важным выводам

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что совместно с российским президентом России Владимиром Путиным пришел к "важным выводам".

"Это была хорошая встреча, мы обсудили так много вещей, включая ядерное распространение, войну и мир, экономику, Сирию, Украину. Мы обсудили очень многое", — сказал Трамп в интервью Fox News по итогам встречи с Путиным.

"К концу встречи мы пришли к хорошим выводам", — сказал Трамп. В частности, по его словам, выводы касались в том числе и Израиля, но не привел подробностей.