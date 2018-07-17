Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Желание российского и американского президентов наладить отношения между Россией и США, выраженное ими в ходе встречи в Хельсинки, не приведет к значительному потеплению из-за сопротивления элит, заявил РИА Новости бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн (Ariel Cohen).

"Оба президента выразили стремление к налаживанию отношений между двумя странами", — заявил Коэн. "Однако я прекрасно знаю элиты на обеих сторонах Атлантики и не думаю, что нас ждет масштабное "потепление", которое приведет к расцвету в отношениях", — отметил он.

Коэн выразил надежду на то, что США и Россия смогут добиться прогресса во многих областях, включая контроль над вооружениями, Сирию и кибербезопасность.

"Надеюсь, что мы улучшим то, что можно улучшить в отношении красных линий, что ограничит действия хакеров с обеих сторон, и, возможно, достигнем понимания по Сирии", — добавил Коэн. Он отметил, что сомневается в возможности достижения прогресса по вопросу Украины.

По мнению экс-советника, масштаб российско-американских отношений существенно не расширится, пока идет расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вменяемом РФ "вмешательстве" в американские выборы.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Также Путин и Трамп пообщались с президентом Финляндии Саули Ниинистё.