На заброшенной украинской базе нашли готовые к бою танки

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Два сталкера обнаружили заброшенную украинскую военную базу, на которой стоят полностью боеготовые танки. Ролик опубликован на YouTube-канале Dima Total.

Авторы ролика в описании к нему рассказали о том, что исследовали полузаброшенные объекты в поисках бункера или бомбоубежища, когда наткнулись на три сотни старых советских танков, а вслед за этим нашли приблизительно десять "новых" Т-64 и грузовой автомобиль, предназначенный для их перевозки.

По словам сталкеров, на боевых машинах стояли пломбы и они находятся в полной боеготовности.

Местонахождение базы авторы видео не раскрывают.

Ранее бывший украинский военный Алексей Бобовников заявил, что фактическая мощность завода, производящего новейшие украинские танки "Оплот", составляет всего десять машин в год. Таким образом, чтобы обеспечить одну танковую бригаду необходимой сотней машин, Киеву понадобится десять лет, и к этому сроку "Оплоты", по его словам, уже устареют.