Премьер Финляндии: встреча Путина и Трампа в Хельсинки прошла хорошо

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки прошла хорошо, заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

"Счастлив отметить, что саммит в Хельсинки прошел хорошо. Оказание поддержки в организации встречи, которую принял президент Ниинистё, было честью для моего правительства. В нынешнее время международное сотрудничество, основанное на правилах, и диалог чрезвычайно важны для нас", — написал Сипиля в Twitter.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Также Путин и Трамп пообщались с президентом Финляндии Саули Ниинистё.