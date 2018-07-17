ПРАГА, 17 июл – РИА Новости. Результаты состоявшегося в Хельсинки саммита глав РФ и США проявятся позднее, когда к переговорам по обозначенной тематике приступят эксперты, а сейчас важнейшим является сам факт встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости экс-глава контрразведки Словакии, а ныне эксперт по вопросам безопасности Петер Тот.

"Прежде всего, я высоко оцениваю то обстоятельство, что Трампу удалось преодолеть жесточайшее сопротивление и оппозиции, и большинства соратников, встретиться с лидером России и начать с ним серьезный диалог по актуальным вопросам мировой политики", — сказал Тот.

По мнению словацкого эксперта, пресс-конференция двух президентов показала, что каждая из сторон в Хельсинки осталась при своем мнении по большинству из затронутых тем. Но подобные саммиты обычно, прежде всего – большое шоу. Их участники стремятся получше преподнести себя и свою позицию как миру, так и своему народу.

"Но главная, обычно незаметная, часть работы начинается потом, на уровне экспертов, которые, получив сигнал от политических лидеров, начинают поиск встречных моментов и уступок, которые позднее позволят прийти к взаимоприемлемому соглашению. Думаю, что подобный вариант действий будет развиваться и после саммита в Хельсинки", — сказал словацкий эксперт.

Как полагает Тот, обеим великим державам, наверняка, удастся найти подходящее решение по Сирии, поскольку США явно проявляют заинтересованность в этом, а России, со своей стороны, есть что здесь предложить.

В свою очередь, США могли бы каким-то образом уменьшить обеспокоенность России ситуацией, возникшей в Центральной Европе. Здесь, после создания комплексов ПРО в Румынии и Польше, Москва ощущает себя в окружении и полагает, что Вашингтон, прикрываясь словами о "противобаллистическом щите", фактически нарушил Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности", — сказал Тот.

"А попытки России найти противоядие в данном вопросе, наверняка, тревожат США. Так что, темы для компромиссов и соглашений, а тем самым, для уменьшения общей напряженности в Европе, у Москвы и Вашингтона есть. Осталось только сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки, чему саммит в Хельсинки, на мой взгляд, должен помочь", — заключил словацкий эксперт.