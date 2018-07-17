В Нигерии более 40 человек погибли в результате наводнения

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Не менее 44 человек погибли и 20 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в штате Кацина на севере Нигерии, сообщает местная газета Vanguard со ссылкой на губернатора штата Амину Масари (Aminu Masari).

"Уровень воды поднялся на 10 футов, и это настоящее стихийное бедствие", — заявил Масари.

По его словам, 500 домов разрушены и тысячи людей остались без жилья. Агентство по оказанию чрезвычайной помощи предоставило 13 грузовиков со средствами первой необходимости для пострадавших.