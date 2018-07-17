Россия запрашивала документы по делу Скрипалей, сообщил Путин

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Россия запрашивала документы по делу Скрипалей у британской стороны, но так и не получила ничего, заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News президент России Владимир Путин.

"Раз уж вы упомянули дело Скрипалей. Мы просили, чтобы нам дали какие-нибудь документы, доказательства, но никто нам их не предоставил. Это то же самое, что и обвинения во вмешательстве в американский выборный процесс", — сказал он.

Слова президента РФ приводятся в переводе с английского языка.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.