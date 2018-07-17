Число пострадавших при выбросе лавы на Гавайях выросло до 23 человек

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Количество пострадавших в результате выброса лавы из вулкана Килауэа на Гавайях увеличилось до 23, информирует портал Hawaii News Now со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Выброс лавы произошел утром в понедельник, вулканическая бомба из лавы упала на судно, на борту которого находились 49 пассажиров и три члена экипажа, и пробила дырку в крыше. Одна из пострадавших была госпитализирована с переломом бедра, другие пассажиры получили ожоги и царапины.
По данным портала, вулканическая бомба была размером с баскетбольный мяч.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что архипелаг Гавайи увеличил свой размер на более чем два квадратных километра из-за извержения вулкана.