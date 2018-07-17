Совет нацбезопасности США ждет постоянного диалога с российскими коллегами

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. В Совете национальной безопасности США ожидают постоянного диалога на рабочем уровне с российскими коллегами после саммита лидеров России и США, сообщил РИА Новости представитель совета Гарретт Маркис.

"Это обсуждалось ранее. Мы ожидаем, что будет постоянный диалог на рабочем уровне между сотрудниками двух советов безопасности по вопросам национальной безопасности", — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Россия готова развивать сотрудничество с США в борьбе с терроризмом и обеспечении кибербезопасности.