В Иране обвинили США в подрыве безопасности на Ближнем Востоке

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил Ирана Мухаммад Бакери заявил, что США стремятся подорвать безопасность на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Press TV.

"Америка возглавляет список стран, которые стремятся создать небезопасною обстановку в регионе и выступают против восстановления безопасности", — сказал Бакери во время официального визита в Пакистан в понедельник.

Он добавил, что Иран и Пакистан должны расширить военные связи с учетом текущей обстановки в Юго-Западной Азии и разрабатывать планы по установлению спокойствия в регионе.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.