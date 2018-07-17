Слуцкий: задержание в США Бутиной - новое проявление охоты на ведьм

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Задержание в США гражданки РФ Марии Бутиной — очередное проявление охоты на ведьм, попытка создать из ничего новое политическое дело, это может быть домашней заготовкой в ответ на достаточно позитивные результаты встречи лидеров РФ и США, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Задержание гражданки РФ Марии Бутиной в США по подозрению в шпионаже в пользу России — очередное проявление той охоты на ведьм, о которой говорил Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным по итогам саммита в Хельсинки. Абсолютно нелепые, раздутые обвинения, попытка создать из ничего новое политическое дело", — заявил Слуцкий журналистам.

Политик напомнил, что Бутина совсем недавно давала многочасовые показания в сенате США. "Очевидно, взятие Марии под стражу может быть своего рода домашней заготовкой в ответ на достаточно позитивные результаты встречи лидеров РФ и США. Это ещё раз говорит о том, что антироссийский маховик в США не собирается останавливать своё разрушительное действие. И его жертвами становятся вновь и вновь реальные люди", — сказал он.

"Очень рассчитываем, что посольству РФ в США удастся получить консульский доступ к российской гражданке и выяснить все обстоятельства этого дела. Со своей стороны в Госдуме будем следить за развитием ситуации. Если понадобится, готовы оказать все необходимое содействие для защиты Марии Бутиной", — заключил депутат.

Гражданка РФ Мария Бутина задержана в США по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщило в понедельник министерство юстиции США. Как обычно в делах о шпионаже, обвинение предъявлено по статье "сговор с целью работы на иностранное правительство без регистрации при министерстве юстиции". Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее американские СМИ предполагали, что Бутина пыталась наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA). Указывалось, что Бутина в прошлом работала с Александром Торшиным, когда тот был сенатором РФ. Предполагаемая связь Торшина с NRA через Бутину преподносилась как доказательство "сговора" президента Дональда Трампа с Россией на том основании, что NRA поддерживает республиканцев и Трампа. Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.