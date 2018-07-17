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"Киев должен был закрыть воздушное пространство". Годовщина крушения MH17

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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТраурные мероприятия в годовщину крушения самолёта Boeing 777 под ДонецкомТраурные мероприятия в годовщину крушения самолёта Boeing 777 под Донецком
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Сегодня исполняется четыре года катастрофе малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом. Авиалайнер, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над территорией непризнанной Донецкой народной республики около села Грабово. Все 298 пассажиров, находившихся на борту, погибли. Это послужило поводом для введения Западом новых антироссийских санкций. Несмотря на многочисленные протесты, Москву до сих пор не допускают к участию в международном расследовании обстоятельств трагедии.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТраурные мероприятия в годовщину крушения самолета Boeing 777 под Донецком
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Траурные мероприятия в годовщину крушения самолета Boeing 777 под Донецком

Как Россия отвечает на обвинения

Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Круг подозреваемых в крушении MH-17 сузили до нескольких десятков человек
Российские власти категорически отвергают причастность к катастрофе. Собранные силовыми ведомствами данные указывают, что авиалайнер мог быть сбит украинской ракетой класса "земля — воздух" или "земля — земля", либо же самолетом Су-25. Это подтверждают данные радиотехнического контроля: Минобороны России удалось зафиксировать, что накануне приводилась в действие РЛС украинской батареи "Бук-М1". Киевские военные могли атаковать лайнер сразу с нескольких позиций в Донецкой области.

Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" провел серию натурных экспериментов, моделировавших катастрофу MH17. Согласно этому исследованию, самолет сбит ракетой 9М38М, снятой в России с вооружения. По словам гендиректора "Алмаз-Антея" Яна Новикова, установлено место, откуда нанесли удар по воздушному судну: окрестности населенного пункта Зарощенское на территории, подконтрольной Киеву. 

Эти данные предоставлены в распоряжение Евросоюза. Москва неоднократно призывала страны Запада допустить российских представителей к разбирательству, однако согласия на это так и не получено. Ничего не изменилось даже после того, как с этим призывом выступил президент Владимир Путин.

Кто ведет следствие 

Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Боинг": почему Малайзия не признает вину России
В созданную без участия Москвы "Объединенную следственную группу" (JIT) входят представители пяти стран —  Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. В 2016 году они представили предварительные результаты. В JIT пришли к выводу, что лайнер MH17 сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", якобы привезенного на территорию Украины из России, а затем возвращенного обратно. Российское Министерство обороны раскритиковало этот доклад за использование недостоверных сведений, предоставленных украинской стороной.

© AP Photo / Dmitry LovetskyОбломки "Боинга" в Донецкой области
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Обломки "Боинга" в Донецкой области

В 2018-м "Объединенная следственная группа" опубликовала расширенную версию доклада с новыми обвинениями России: "Бук", из которого сбили самолет, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. В качестве аргумента продемонстрировали обшивку двигателя ракеты, найденную на месте крушения. В российском Минобороны отвергли этот довод. По мнению военных, двигатель изготовлен в 1986 году и принадлежит Вооруженным силам Украины.

Власти Малайзии, потерявшей в катастрофе 44 граждан, не удовлетворены расследованием. По словам министра транспорта Энтони Локе, обвинениям, выдвинутым против России, не хватает доказательной базы. "Кто виноват? Вы не можете просто указать на Россию. Все дальнейшие действия должны основываться на неопровержимых свидетельствах", — подчеркнул он.

Какую позицию занимают родственники погибших 

Члены Международной следственной группы JIT во время доклада. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Промахнулись по России. Малайзийский "Боинг" упал мимо цели
Адвокат группы родственников погибших Эймар Гимулла подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Юрист рассказал РИА Новости, что не собирается ориентироваться на выводы JIT, поскольку, независимо от итогов расследования, Киев несет ответственность за то, что не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкОполченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области

"Для моего иска не имеет значения, кто и какими средствами сбил "Боинг". Киев знал, что не контролирует территорию на востоке страны, и поэтому обязан был закрыть воздушное пространство. Они не сделали этого — в результате погибли 298 человек. Чрезвычайно важно, чтобы в будущем в подобных ситуациях в любой точке земного шара государство брало ответственность за собственное воздушное пространство на себя", — подчеркнул Гимулла.

Как рассказала РИА Новости общественная активистка Аннеке де Лааф, в Нидерландах нет единого видения случившегося, хотя большинство и встало на сторону Украины. "Именно потому, что следствие сосредотачивается на одном подозреваемом — России, значимая часть общества ставит его выводы под сомнение. Это далеко не первая авиакатастрофа, которую приходится расследовать: были крушение израильского лайнера в Амстердаме и печально знаменитая катастрофа над Локерби. Произошедшее тогда восстановили очень тщательно, в отличие от крушения MH17", — заключает де Лааф.

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