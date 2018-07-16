Экс-советник Обамы прокомментировал встречу Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Встреча президентов России и США в Хельсинки не была особенно содержательной, но она, скорее всего, заложит основу для более существенного и необходимого диалога, сказал РИА Новости в понедельник Чарльз Купчан, в прошлом помощник президента США Барака Обамы, а ныне старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (CFR) в Вашингтоне.

"Судя по пресс-конференции, встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным была лишена значительного содержания. Лидеры обошли вопрос о вмешательстве России в выборы на Западе и, похоже, не достигли прогресса по Сирии, Украине, контролю над вооружениями и другим важным вопросам. Вероятно, эта встреча заложит основы для более подробного диалога между двумя сторонами, очень нужного в свете продолжающихся разногласий между Вашингтоном и Москвой. Но до тех пор, пока более конструктивный диалог не будет оформлен, саммит в Хельсинки, похоже, содержит больше шоу, чем содержания", — считает Купчан.

Президент России Владимир Путин заявил после саммита, что его первая встреча с американским коллегой Дональдом Трампом должна была носить разминочный характер, особых ожиданий у него не было, но разговор оказался содержательным. Он отметил, что разговор с Трампом "происходил в достаточно партнерской атмосфере".