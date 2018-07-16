Встреча дипсоветников в нормандском формате пройдет в Париже 17 июля

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во вторник состоится встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в нормандском формате в ПарижеICTV в понедельник вечером.
По его словам, он готов к прямому диалогу с РФ по урегулированию ситуации, но последние переговоры не дали результата.
"Что касается диалога (с РФ – ред.) я никогда не прячусь. За последние полтора месяца я дважды звонил Путину, где имел две темы для разговора", — добавил глава государства.