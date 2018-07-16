ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Посольство России в США добивается доступа дипломатов к россиянке Марии Бутиной, задержанной американскими властями по подозрению в работе на российское правительство, заявили в дипмиссии.

Консульский отдел посольства России также выясняет обстоятельства задержания Бутиной, а также место, где ее содержат, и находится в контакте с властями США.

Гражданка РФ Мария Бутина задержана в США по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщило в понедельник американский минюст. Обвинение предъявлено по статье "сговор с целью работы на иностранное правительство без регистрации при министерстве юстиции".

Адвокат Бутиной заявил, что обвинения против его подзащитной раздуты и она не пыталась повлиять на политику Соединенных Штатов. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что задержание Бутиной — очередное проявление охоты на ведьм, попытка создать из ничего новое политическое дело.