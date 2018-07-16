Задержанная в США Бутина не является агентом России, заявил адвокат

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, задержанная в США по подозрению в шпионаже, не является агентом РФ и не раз предлагала минюсту ответить на его вопросы в этой связи, говорится в заявлении ее адвоката Роберта Дрисколла, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Мария Бутина не является агентом Российской Федерации. Она российский гражданин в Соединенных Штатах по студенческой визе и недавно закончила Американский университет в Вашингтоне, получив степень магистра в сфере международных отношений", — сказано в документе.