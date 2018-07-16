Путин обсуждал с Трампом американские машины

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсуждал с лидером США Дональдом Трампом американские машины, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"С Трампом (обсуждали американские автомобили – ред.)", — сказал Песков, комментируя кадры, показанные по ТВ. При этом он не уточнил, что конкретно они говорили про машины.

Ранее в СМИ, в том числе американских, активно обсуждали лимузин Путина из проекта "Кортеж", сравнивая его с Cadillac Трампа. В частности, отмечалось, что автомобили из американского кортежа меньше российских по размеру.