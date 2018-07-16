Косачев заявил, что Россия будет защищать Бутину

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия будет защищать Марию Бутину, если подтвердится ее российское гражданство, США должны уведомить Москву о задержании гражданки РФ, заявил в понедельник РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"Если подтвердится ее российское гражданство, РФ будет Бутину защищать", — сказал Косачев.
Сенатор подчеркнул, что американцы обязаны официально уведомить российскую сторону о задержании, и пока не ясно, сделано ли это. "Если нет — уже в этом очередное нарушение американцами своих международных обязательств", — сказал Косачев.
Законодатель добавил, что чего-то подобного следовало ожидать, к сожалению, — "антироссийская машина сопротивляется всеми доступными средствами". "Это может быть реакцией вышедшей из-под контроля машины американских ястребов-силовиков на результаты саммита", — заключил Косачев.